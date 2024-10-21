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Антон Тарасов

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Октябрь
Уфу украсят портретами бойцов СВО
21 октября, 11:00
Нет тепла — звони в УК
4 октября, 04:53
Сентябрь
В Уфе поставят новый фонтан
25 сентября, 15:59
«Кто-то из наших коллег работает на Украину»: уфимцы получают странные сообщения
23 сентября, 06:41
Вместо кофе утром Башкирия сделала это
6 сентября, 06:41
Август
Уфимские чиновники начали граблить
24 августа, 07:35
Июль
Уфимцы сбили дроны из автомата Калашникова
Интересный сюжет из жизни земляков рассказал глава администрации Демского района Уфы Антон Тарасов.
29 июля, 07:41

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