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«Мне только ползти по этим сугробам»: инвалид ругает мэра Уфы за уборку
23 декабря, 09:40
Санитарка отметила вековой юбилей в Башкирии
14 ноября, 08:54
В Уфе вырубают деревья
23 октября, 04:18
Вместо кофе утром Башкирия сделала это
6 сентября, 06:41
Знаменитую заброшку Уфы доведут до ума
4 сентября, 10:28
Башкирская семья подарила «буханку» бойцам СВО
30 августа, 10:22
Дамбу прорвало в Башкирии
Автомобилистов просят объезжать аварийный затопленный участок, сообщает глава Зилаирского района Борис Мелкоедов.
14 июля, 11:47
Сын чиновника устроил голые гонки в Башкирии
13 июня, 18:34
2023
Хабиров представил нового главу одного из районов Башкирии
Об этом стало известно на оперативном совещании Правительства Республики Башкортостан
9 октября 2023, 07:32
Названо имя потенциального преемника Ялалова на посту сенатора от Башкирии в Совфеде
Кандидатуру Олега Голова выдвинула фракция партии «Единая Россия».
3 октября 2023, 07:52
Глава района Башкирии нашел новую работу и подал в отставку
Речь идет о главе Янаульского района 55-летнем Ильшате Вазигатове.
15 сентября 2023, 08:21

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