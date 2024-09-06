Беременная садистка из Уфы заинтересовала Бастрыкина

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
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Updated Сегодня, 06:10
На кадрах, которые мгновенно разлетелись по интернету, видно, как беременная женщина наносит удары ногами своему маленькому сыну. Мальчик, пытается укрыться от нападок матери, но тщетно. После того как женщина выплеснула весь свой гнев на дитя, она бросает его и уходит вместе с незнакомцем в подъезд.
Следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан оперативно отреагировало на данное происшествие. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статьям 116 УК РФ (побои) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Республике Башкортостан Е. В. Лагацкому предоставить отчет о ходе расследования этого инцидента.