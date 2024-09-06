Беременная садистка из Уфы заинтересовала Бастрыкина

На кадрах, которые мгновенно разлетелись по интернету, видно, как беременная женщина наносит удары ногами своему маленькому сыну. Мальчик, пытается укрыться от нападок матери, но тщетно. После того как женщина выплеснула весь свой гнев на дитя, она бросает его и уходит вместе с незнакомцем в подъезд.