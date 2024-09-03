Как не ошибиться с покупкой квартиры в долевом строительстве

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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С 1 сентября в России вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», значительно снизившие компенсации, которые суд может назначить застройщикам в пользу обманутых дольщиков, уменьшив их в 20 раз.
Специалисты полагают, что внедрение данной практики может иметь серьезные последствия для сектора долевого строительства. Владельцы квартир в новых жилых комплексах вскоре окажутся перед неприятными неожиданностями: риски, связанные с договорами долевого участия (ДДУ), значительно возросли.
Подробнее — в материале «Новых Известий».
В условиях нестабильной экономической ситуации и изменения законодательства участники долевого строительства сталкиваются с повышенными рисками. Один из основных факторов, ухудшающих ситуацию, — недостаточная прозрачность финансовых потоков застройщиков. Все чаще возникают случаи, когда компании не успевают выполнять свои обязательства, оставляя дольщиков без новоселья или, что еще хуже, с незавершенными объектами, на которые потрачены немалые средства.
Дополнительно стоит отметить, что недобросовестные застройщики могут прибегать к уловкам для затягивания сроков сдачи жилья. Это создает дополнительное напряжение и беспокойство для владельцев, которые рассчитывали на получение своих квартир в установленные сроки. Прозрачность сделок и надежность договоров становятся критически важными факторами для дольщиков, которые должны тщательно проверять условия ДДУ перед их подписанием.
В результате роста рисков и нестабильности на рынке долевого строительства появляется необходимость в более строгом контроле за деятельностью застройщиков. Это может потребовать как от государственных органов, так и от самих дольщиков активного участия в борьбе за свои права и защиту инвестиций.