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Как не ошибиться с покупкой квартиры в долевом строительстве

Как не ошибиться с покупкой квартиры в долевом строительстве

3 сентября 2024, 09:30
Эксперты считают, что новая практика приведет к серьезным последствиям для системы долевого строительства.

С 1 сентября в России вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», значительно снизившие компенсации, которые суд может назначить застройщикам в пользу обманутых дольщиков, уменьшив их в 20 раз.

Специалисты полагают, что внедрение данной практики может иметь серьезные последствия для сектора долевого строительства. Владельцы квартир в новых жилых комплексах вскоре окажутся перед неприятными неожиданностями: риски, связанные с договорами долевого участия (ДДУ), значительно возросли.

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В условиях нестабильной экономической ситуации и изменения законодательства участники долевого строительства сталкиваются с повышенными рисками. Один из основных факторов, ухудшающих ситуацию, — недостаточная прозрачность финансовых потоков застройщиков. Все чаще возникают случаи, когда компании не успевают выполнять свои обязательства, оставляя дольщиков без новоселья или, что еще хуже, с незавершенными объектами, на которые потрачены немалые средства.

Дополнительно стоит отметить, что недобросовестные застройщики могут прибегать к уловкам для затягивания сроков сдачи жилья. Это создает дополнительное напряжение и беспокойство для владельцев, которые рассчитывали на получение своих квартир в установленные сроки. Прозрачность сделок и надежность договоров становятся критически важными факторами для дольщиков, которые должны тщательно проверять условия ДДУ перед их подписанием.

В результате роста рисков и нестабильности на рынке долевого строительства появляется необходимость в более строгом контроле за деятельностью застройщиков. Это может потребовать как от государственных органов, так и от самих дольщиков активного участия в борьбе за свои права и защиту инвестиций.

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