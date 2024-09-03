Уфимец покусал полицейских в магазине

Как установил Демский районный суд, происшествие имело место в декабре 2023 года. Тогда наряд полиции прибыл на вызов в один из магазинов в Дёме. Там пьяный уфимец устроил скандал. Увидев полицию, пьяный покупатель решил не сдаваться. Мужчина вооружился подручными предметами. Он размахивал металлической урной и бритвенным станком, позволял себе грубые высказывания, а также укусил полицейских во время задержания.