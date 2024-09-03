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Уфимец покусал полицейских в магазине

Уфимец покусал полицейских в магазине

3 сентября 2024, 08:31
Фото: 1MI
Прибывшие стражи порядка должны были усмирить буйного пьяного покупателя, но сами стали жертвами его агрессивного настроения, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Демский районный суд города Уфы огласил приговор по уголовному делу. Уфимец был признан виновным в нападении на стражей порядка и оскорблении сотрудников правоохранительных органов. Мужчина не стал отрицать свою вину.

Как установил Демский районный суд, происшествие имело место в декабре 2023 года. Тогда наряд полиции прибыл на вызов в один из магазинов в Дёме. Там пьяный уфимец устроил скандал. Увидев полицию, пьяный покупатель решил не сдаваться. Мужчина вооружился подручными предметами. Он размахивал металлической урной и бритвенным станком, позволял себе грубые высказывания, а также укусил полицейских во время задержания.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет и одного месяца заключения в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу, стороны процесса имеют право обжаловать его в течение месяца.

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Напомним, ранее Mkset сообщал о нападении подростков-пушистиков на людей в Стерлитамаке. Необычное хобби больше насмешило, чем напугало свидетелей такого развлечения.

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