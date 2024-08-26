Семейная ипотека 2024: условия, прогнозы, выгода

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Вице-премьер Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в Уфу заявил о возможном изменении условий семейной ипотеки — многое зависит от того, как перезапущенная программа будет работать в ближайшее время. По словам Марата Хуснуллина, ставка высокая и из бюджета доплачиваются «сотни миллиардов рублей ежегодно». На данный момент ее получило более 1,1 млн человек.
Напомним, согласно новым условия, ипотеку под 6% годовых может получить только:
Сумма кредита составляет до 12 млн рублей (Москва и Московская обл., Петербург и Ленинградская обл.) и до 6 млн рублей для остальных регионов. Первоначальный взнос должен быть 20%, допускается использование материнского капитала.
О том, какой потенциал у семейной ипотеки есть в рамках Башкортостана, для Mkset комментирует директор офиса «Самолет Плюс Дема» Руслан Мухтаров:
— На самом деле многие жители республики семейной ипотекой не воспользовались просто потому, что о ней не знают. Кроме того, семьи не в полной мере используют потенциал материнского капитала по этой программе — точные данные не приведу, но там сотни миллионов рублей. Так или иначе стагнации в этой сфере мы не ожидаем, рост сделок по семейной ипотеке будет в любом случае — жители республики уже поняли, почему новостройки пользуются спросом: это и качественное строительство, и хорошая локальная инфраструктура, и соседи — такие же семьи с детьми.
Добавим, что семейная ипотека сейчас дает возможность использовать средства для покупки квартиры у застройщика, строящегося дома по договорам участия в долевом строительстве, готового дома с земельным участком от застройщика по договору купли-продажи, покупки вторичного жилья (если семья живет в сельской местности на Дальнем Востоке или в регионах, где нет строящихся многоквартирных домов, при наличии в семье ребенка-инвалида) или для строительства частного дома.
Как планируется менять условия семейной ипотеки после перезапуска? По словам эксперта, есть несколько вариантов развития:
— Как заявил Марат Хуснуллин, а до этого заявляла и Валентина Матвиенко — условия семейной ипотеки хотят пересмотреть. Предполагается несколько вариантов: или повышение ставки до 10-12 процентов, либо установление фиксированной ставки субсидирования, когда при повышении ключевой ставки повышается и ставка по семейной ипотеке. При этом субсидированная ставка составляет примерно 10 процентов. Кроме того, рассматривается вариант повышения обязательного первоначального взноса до 30 процентов — банк ВТБ уже перешел к этому условию — и это изменение, я думаю, максимально вероятно.
Можно ли оформить семейную ипотеку снова? Это возможно, но для этого необходимо соблюсти несколько условий:
— Воспользоваться семейной ипотекой можно только один раз, причем если в ипотеке были заемщики или созаемщики, то и у них тоже эта возможность оказывается потраченной. Тем не менее семейную ипотеку можно оформить еще раз, если в семье после полностью закрытой предыдущей ипотеки родился ребенок, причем прежний льготный кредит должен быть взят до 23 декабря 2023 года, — уточняет Руслан Мухтаров.
Примечательно, что Марат Хуснуллин в рамках визита в Уфу отметил действующую в Башкирии программу жилстройсбережений в качестве возможной альтернативы ипотеке. По его словам программа ссудно-сберегательных касс в республике продолжается успешно.
— Сейчас для граждан, у которых нет возможности воспользоваться семейной ипотекой, есть альтернативная возможность приобретать дома под 3%, то есть брать сельскую ипотеку, которая тоже скоро должна претерпеть изменения. Ее условия сейчас рассматривают, причем Россельхозбанк уже нам подтвердил, что скорее всего с сентября такой дом должен будет находиться не менее, чем в 50 километрах от города. Сейчас пока такого ограничения нет, — добавляет Руслан Мухтаров.