Семейная ипотека 2024: условия, прогнозы, выгода

— Воспользоваться семейной ипотекой можно только один раз, причем если в ипотеке были заемщики или созаемщики, то и у них тоже эта возможность оказывается потраченной. Тем не менее семейную ипотеку можно оформить еще раз, если в семье после полностью закрытой предыдущей ипотеки родился ребенок, причем прежний льготный кредит должен быть взят до 23 декабря 2023 года, — уточняет Руслан Мухтаров.