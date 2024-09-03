Лунное затмение увидит Уфа

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Сентябрь 2024 года — это месяц, богатый астрономическими событиями. В это время начинается осень, когда самая крупная Луна создаст небольшое теневое затмение, а Сатурн и Нептун достигнут положения противостояния по отношению к Солнцу.
22 сентября в Северном полушарии планеты стартует астрономическая осень, в то время как в Южном полушарии наступает весна. Осеннее равноденствие приводит к одинаковой продолжительности дня и ночи по всей Земле, после чего в Северном полушарии светлые часы будут укорачиваться, а ночное время — удлиняться.
Частичное затмение Луны, которое состоится 18 сентября 2024 года, можно будет наблюдать на рассвете, перед тем как Луна зайдет. Лунное затмение будет не особенно удачным для наблюдения со всей территории нашей страны, так как его можно будет увидеть только частично, и лишь в Западной Сибири и на Европейской территории России.
Условия для наблюдения будут тем более благоприятными, чем более на западе расположена точка наблюдения и чем позже Луна будет заходить. Начало теневого затмения станет видно в Европейской части страны, чуть западнее линии Казань — Астрахань. Соответсвенно, Уфа и Башкирия попадают в зону видимости лунного затмения. Завершение затмения будет наблюдаться к западу от московского меридиана.
Меркурий можно наблюдать практически до середины месяца. Он станет еще более ярким, и, если у вас есть открытый восточный горизонт, его будет легко увидеть — это самая яркая «звезда» на линии горизонта, сообщает уфимский планетарий.