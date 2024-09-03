Лунное затмение увидит Уфа

Частичное затмение Луны, которое состоится 18 сентября 2024 года, можно будет наблюдать на рассвете, перед тем как Луна зайдет. Лунное затмение будет не особенно удачным для наблюдения со всей территории нашей страны, так как его можно будет увидеть только частично, и лишь в Западной Сибири и на Европейской территории России.