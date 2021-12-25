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Обманутые дольщики
Медиакорсть следит за ситуацией в строительстве проблемных объектов.
Здесь собраны все материалы, которые имеют отношение к теме обманутых дольщиков в Башкирии.
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2022
В России предлагают запретить продавать квартиры без применения эскроу-счетов
6 апреля, 15:01
2021
Обманутые дольщики Башкирии за два года получили 2,9 миллиарда рублей компенсаций
25 декабря 2021, 16:07
Бастрыкин поручил провести проверку после обращения обманутых дольщиков из Башкирии
12 декабря 2021, 16:18
В Уфе обманутые дольщики вышли на одиночный пикет из-за недостроенного дома
21 августа 2021, 13:13
Чем обернется для дольщиков уголовное дело против компании Кирилла Бадикова
4 августа 2021, 15:20
Дольщики АО «Интеграл» в Нефтекамске получили ключи от долгожданных квартир
15 июля 2021, 10:27
В Башкирии застройщики домов обманутых дольщиков получат льготу на аренду земли
2 июня 2021, 15:58
Регионы взяли на себя обязательства решить проблему 1439 долгостроев
15 мая 2021, 14:24
Арбитражный суд Башкирии признал банкротом застройщика ЖК «Серебряный ручей» в Уфе
6 апреля 2021, 18:24
Прокуратура Башкирии в 2020 году защитила права 740 дольщиков
16 марта 2021, 18:34
Власти Башкирии надеются достроить «Миловский парк» при помощи федеральных средств
4 марта 2021, 19:08
Отвечаем на вопросы о Tau House вместе с девелопером проекта ГК «Садовое кольцо»
4 марта 2021, 11:02
Гнать в шею и сажать: Хабиров пригрозил тюрьмой застройщикам-коррупционерам Башкирии
3 марта 2021, 14:35
«Садовое кольцо» выдает обманутым дольщикам ключи от квартир в ЖК «Эрмитаж. Горсовет»
3 февраля 2021, 12:03
Башкирии выделили еще 3 млрд рублей на решение проблем обманутых дольщиков
30 января 2021, 13:33
В Башкирии в феврале начнут выплачивать компенсации обманутым дольщикам
25 января 2021, 16:57
2020
В Башкирии восстановят права более 400 обманутых дольщиков
30 декабря 2020, 14:59
«Проблема не решается». Обманутые дольщики провели автопробег в Уфе
10 декабря 2020, 19:50
В Башкирии планируется решить проблемы обманутых дольщиков к 2024 году
6 декабря 2020, 17:31
Депутаты Курултая Башкирии предложили защищать интересы дольщиков
11 ноября 2020, 11:59