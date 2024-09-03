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Published Сегодня, 09:19

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Updated Сегодня, 09:21

В Стерлитамаке нашли отель для гастарбайтеров

Преступление превратили в бизнес в Башкирии

3 сентября 2024, 09:19
Фото: 1MI

В Стерлитамаке нашли отель для гастарбайтеров

В результате проверки оперативной информации сотрудники отдела по вопросам миграции обнаружили нарушение миграционного законодательства Российской Федерации, сообщает во вторник, 3 сентября, пресс-служба МВД Республики Башкортостан.

Выяснилось, что 50-летняя жительница города дважды произвела фиктивную регистрацию своих постояльцев в гостиничном номере по улице Дружбы в Стерлитамаке, осознавая, что они фактически не будут там проживать.

В начале 2024 года иностранцы были зарегистрированы по адресу подозреваемой, после чего они уехали на родину для получения необходимых документов для трудоустройства в России. По возвращению они снова прошли регистрацию по тому же адресу. Подозреваемая признала свою вину, утверждая, что фиктивная регистрация приносила ей доход: каждый иностранец выплачивал ей ₽1500 рублей.

В отношении данных фактов возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ, которая касается фиктивной постановки на учет иностранцев. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

С начала года отдел дознания Управления МВД России по городу Стерлитамаку открыл 24 уголовных дела по аналогичным нарушениям.

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