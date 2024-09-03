Преступление превратили в бизнес в Башкирии

В начале 2024 года иностранцы были зарегистрированы по адресу подозреваемой, после чего они уехали на родину для получения необходимых документов для трудоустройства в России. По возвращению они снова прошли регистрацию по тому же адресу. Подозреваемая признала свою вину, утверждая, что фиктивная регистрация приносила ей доход: каждый иностранец выплачивал ей ₽1500 рублей.