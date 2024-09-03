Преступление превратили в бизнес в Башкирии

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Выяснилось, что 50-летняя жительница города дважды произвела фиктивную регистрацию своих постояльцев в гостиничном номере по улице Дружбы в Стерлитамаке, осознавая, что они фактически не будут там проживать.
В начале 2024 года иностранцы были зарегистрированы по адресу подозреваемой, после чего они уехали на родину для получения необходимых документов для трудоустройства в России. По возвращению они снова прошли регистрацию по тому же адресу. Подозреваемая признала свою вину, утверждая, что фиктивная регистрация приносила ей доход: каждый иностранец выплачивал ей ₽1500 рублей.
В отношении данных фактов возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ, которая касается фиктивной постановки на учет иностранцев. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
С начала года отдел дознания Управления МВД России по городу Стерлитамаку открыл 24 уголовных дела по аналогичным нарушениям.