В Башкирии обокрали женщину-миллионершу

В Абзелиловском районе педагога местной школы обманули почти на ₽2 млн. Сельчанка получила неожиданный звонок от лжесиловиков — собеседник стал рассказывать женщине, что с её счёта производятся крайне подозрительные переводы средств на иностранные счета. При этом аферист всё время разговора давил на жертву и угрожал взять кредит на её имя.