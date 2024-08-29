В Башкирии обокрали женщину-миллионершу

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В Абзелиловском районе педагога местной школы обманули почти на ₽2 млн. Сельчанка получила неожиданный звонок от лжесиловиков — собеседник стал рассказывать женщине, что с её счёта производятся крайне подозрительные переводы средств на иностранные счета. При этом аферист всё время разговора давил на жертву и угрожал взять кредит на её имя.
После недолгих уговоров жительница региона согласилась выполнить требования «стражей порядка» — учительницу попросили оформить займ в банке и перевести всё на «безопасный» счёт. Как несложно догадаться, на самом деле платёж ушёл мошенникам.
Потерпевшая написала заявление в полицию, злоумышленников ищут. Ранее аналогичную сумму из-за аферистов потеряла учительница из Уфы.