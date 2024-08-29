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Published Сегодня, 14:10

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Updated Сегодня, 14:33

В Башкирии обокрали женщину-миллионершу

В Башкирии обокрали женщину-миллионершу

29 августа 2024, 14:10
Фото: Изображение Midjourney
Денежным состоянием, впрочем, потерпевшая владела всего мгновение — пока брала кредит и отдавала его злоумышленникам, сообщили в МВД региона.

В Абзелиловском районе педагога местной школы обманули почти на ₽2 млн. Сельчанка получила неожиданный звонок от лжесиловиков — собеседник стал рассказывать женщине, что с её счёта производятся крайне подозрительные переводы средств на иностранные счета. При этом аферист всё время разговора давил на жертву и угрожал взять кредит на её имя.

После недолгих уговоров жительница региона согласилась выполнить требования «стражей порядка» — учительницу попросили оформить займ в банке и перевести всё на «безопасный» счёт. Как несложно догадаться, на самом деле платёж ушёл мошенникам.

Уфимская учительница потеряла почти ₽2 млн
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Потерпевшая написала заявление в полицию, злоумышленников ищут. Ранее аналогичную сумму из-за аферистов потеряла учительница из Уфы.

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