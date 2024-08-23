Мошенник года найден в Башкирии

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Жителю Башкирии «посчастливилось» на себе зафиксировать новый рекорд телефонных мошенников — абоненту всего за 13 минут совершили сразу 360 звонков. Впрочем, кроме гудков аферистам ничего услышать не удалось — все запросы оказались заблокированы оператором связи и попали в спам-лист.
Ранее в Уфе мошенники лишили семью всех накоплений и сделала пару должниками. Аферисты действовали по схеме «истёкшей сим-карты» — горожанам сообщили, якобы её срок действия подошёл к концу и для продления необходимо сообщить коды из присланных СМС-сообщений.