Мошенник года найден в Башкирии

Жителю Башкирии «посчастливилось» на себе зафиксировать новый рекорд телефонных мошенников — абоненту всего за 13 минут совершили сразу 360 звонков. Впрочем, кроме гудков аферистам ничего услышать не удалось — все запросы оказались заблокированы оператором связи и попали в спам-лист.