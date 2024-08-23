mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:20

Published Сегодня, 05:20

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Мошенник года найден в Башкирии

Мошенник года найден в Башкирии

23 августа 2024, 05:20
Фото: 1MI
Злоумышленник бомбардировал жертву телефонными звонками и побил все рекорды настойчивости и назойливости, сообщает Минцифры республики.

Жителю Башкирии «посчастливилось» на себе зафиксировать новый рекорд телефонных мошенников — абоненту всего за 13 минут совершили сразу 360 звонков. Впрочем, кроме гудков аферистам ничего услышать не удалось — все запросы оказались заблокированы оператором связи и попали в спам-лист.

Ранее в Уфе мошенники лишили семью всех накоплений и сделала пару должниками. Аферисты действовали по схеме «истёкшей сим-карты» — горожанам сообщили, якобы её срок действия подошёл к концу и для продления необходимо сообщить коды из присланных СМС-сообщений.

Читайте также:
«Автомобильную пирамиду» за ₽5,7 млн нашли в УфеСиделка отобрала квартиру и состояние у 93-летней уфимкиБанк простил уфимке ₽1,5 млн
#Общество#Уфа#Деньги#Башкортостан#Мошенники#Новости Башкирии#Новости Уфы#Обман#Аферисты
Подпишитесь
Погода в Башкирии кардинально изменится
Вчера, 17:47
Опасный «слон» травмировал туриста в Башкирии
Вчера, 17:11
Царь-лимон вырос в Башкирии
Вчера, 16:52
На День города Уфе введут круглосуточную охрану
Вчера, 16:20
Видео. ФСБ вскрыла схрон оружия в Башкирии
Вчера, 16:02
Чудо случилось в Башкирии
Вчера, 15:34