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Обман

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Ноябрь
Уфимцев обманули с жильем
5 ноября, 14:55
Бизнесмен обманул чиновников в Башкирии
5 ноября, 08:33
Октябрь
«Черный риэлтор» превратила в бомжей жителей Башкирии
31 октября, 07:03
Черная пятница в Башкирии: как не попасться на крючок фальшивых скидок
25 октября, 07:33
Мужская измена разорила семью из Уфы
24 октября, 08:28
Уфимцев обманывают на ЖКХ
23 октября, 04:43
Сентябрь
Заведующая детсадом воровала премии
27 сентября, 10:10
Новая финансовая пирамида обманула уфимцев
26 сентября, 06:26
Видео. ФСБ показало операцию из-за обмана с пленом бойца СВО
20 сентября, 07:53
Парень заплатил за свидание почти ₽40000
19 сентября, 08:51
Обидчиков уфимских дольщиков выпустили на свободу
2 сентября, 18:02
Август
Чиновники переписываются с фейковым начальником в Башкирии
29 августа, 16:11
В Башкирии обокрали учительницу-миллионершу
29 августа, 14:10
Башкирию ограбили на ₽485 000
29 августа, 06:09
Аферисты нажились на любви к животным в Башкирии
28 августа, 19:01
Мошенник года найден в Башкирии
23 августа, 05:20
«Автомобильную пирамиду» за ₽5,7 млн нашли в Уфе
21 августа, 14:33
Курьера впервые посадили в Уфе
15 августа, 06:09
Сиделка отобрала квартиру и состояние у 93-летней уфимки
13 августа, 08:32
Ушлый юрист заработал на банкротах в Башкирии
7 августа, 08:14

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