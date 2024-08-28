Аферисты нажились на любви к животным в Башкирии

Собеседница горожанки отметила, что услуги — не бесплатные. За передержку она попросила ₽4 000 авансом. Немного посомневавшись, потерпевшая всё же отправила сумму, однако позже мошенница попросила перевести ей ещё столько же. Даже во второй раз странные условия не заставили горожанку сомневаться в выборе.