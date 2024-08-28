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Аферисты нажились на любви к животным в Башкирии

Аферисты нажились на любви к животным в Башкирии

28 августа 2024, 19:01
Фото: 1MI
Раздосадованная хозяйка лишилась круглой суммы, сообщили в МВД по Башкирии.

Жительница Октябрьского лишилась денег, пытаясь найти согласного на передержку собаки. Как рассказала пострадавшая от аферистов девушка, поискать доброго человека она решила на просторах соцсетей. Долго ждать объявление не заставило — вскоре первая «желающая» откликнулась.

Собеседница горожанки отметила, что услуги — не бесплатные. За передержку она попросила ₽4 000 авансом. Немного посомневавшись, потерпевшая всё же отправила сумму, однако позже мошенница попросила перевести ей ещё столько же. Даже во второй раз странные условия не заставили горожанку сомневаться в выборе.

В конце концов, девушка решила, что передержка ей больше не нужна и вежливо попросила вернуть средства, однако сообщение осталось без ответа, а собеседница перестала выходить на связь. Горожанка написала заявление в полицию. МВД возбудило уголовное дело.

Набрал кредитов на 5 млн рублей, чтобы стать инвестором житель Стерлитамака
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Ранее жителя Стерлитамака обманули на ₽5 млн, предлагая выгодное предложение об инвестициях.

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