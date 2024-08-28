Аферисты нажились на любви к животным в Башкирии

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
Modified Сегодня, 19:43
Updated Сегодня, 19:43
Жительница Октябрьского лишилась денег, пытаясь найти согласного на передержку собаки. Как рассказала пострадавшая от аферистов девушка, поискать доброго человека она решила на просторах соцсетей. Долго ждать объявление не заставило — вскоре первая «желающая» откликнулась.
Собеседница горожанки отметила, что услуги — не бесплатные. За передержку она попросила ₽4 000 авансом. Немного посомневавшись, потерпевшая всё же отправила сумму, однако позже мошенница попросила перевести ей ещё столько же. Даже во второй раз странные условия не заставили горожанку сомневаться в выборе.
В конце концов, девушка решила, что передержка ей больше не нужна и вежливо попросила вернуть средства, однако сообщение осталось без ответа, а собеседница перестала выходить на связь. Горожанка написала заявление в полицию. МВД возбудило уголовное дело.