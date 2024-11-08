mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Мошенники

Выбрать дату
Ноябрь
Коммунальные мошенники обирают пенсионеров Башкирии
8 ноября, 06:08
Юрист-мошенник обманул более 20 жителей Башкирии
6 ноября, 11:33
Октябрь
Крупного чиновника из Башкирии обманули мошенники
31 октября, 14:29
Ювелирного вора поймали в Башкирии
30 октября, 12:21
Мошенники поздравили уфимца на ₽120000
28 октября, 08:25
Девочка из Башкирии проиграла семейный бюджет на телефоне
27 октября, 07:58
Новому Моргенштерну* не дали появиться в Уфе
27 октября, 07:37
Мошенники атаковали депутатов Башкирии
17 октября, 09:23
Видео. Обнальщиков задержали в Башкирии
4 октября, 08:59
Сентябрь
Врач в Башкирии неожиданно спас деньги
26 сентября, 19:10
Забрал деньги — получил срок: обман башкирской бабушки вышел боком курьеру
26 сентября, 11:02
Уфимец провернул мошенничество с iPhone
23 сентября, 17:13
За освобождение бойца СВО из плена потребовали ₽1 млн в Башкирии
18 сентября, 09:19
«Нормально, в деревне картошку копаю»
16 сентября, 19:16
Мэра взломали в Башкирии
16 сентября, 10:33
Мошенники примазались к выборам в Башкирии
6 сентября, 07:33
Обидчиков уфимских дольщиков выпустили на свободу
2 сентября, 18:02
Август
Чиновники переписываются с фейковым начальником в Башкирии
29 августа, 16:11
В Башкирии обокрали учительницу-миллионершу
29 августа, 14:10
Аферисты нажились на любви к животным в Башкирии
28 августа, 19:01

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика