«Автомобильную пирамиду» за ₽5,7 млн нашли в Уфе

Контору жительница столицы зарегистрировала в 2021 году. На удочку аферистов попались три женщины — им мошенники предложили взять в кредит за свой счёт несколько автомобилей и отдать в эксплуатацию предприятию. Взамен через время организаторы пирамиды обещали баснословные проценты с прибыли.