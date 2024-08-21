«Автомобильную пирамиду» за ₽5,7 млн нашли в Уфе

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Суд в Уфе вынес приговор по делу об «автомобильной» финансовой пирамиде. Местная жительница с подельником создала фирму — «Убертранслогистик» — которая под видом аренды и лизинга автомобилей обманывала своих клиентов.
Контору жительница столицы зарегистрировала в 2021 году. На удочку аферистов попались три женщины — им мошенники предложили взять в кредит за свой счёт несколько автомобилей и отдать в эксплуатацию предприятию. Взамен через время организаторы пирамиды обещали баснословные проценты с прибыли.
Автопарк доверчивые «вкладчики» вскоре пополнили машинами «Ауди А6», «Тойота Камри», Hyndai i40 и «Киа Рио». Сперва никаких подозрений предприятие не вызывало и честно выполняло свои функции, однако вскоре мошенники попросту перепродали автомобили в тайне от клиентов.
Ущерб от действий аферистов оценили в ₽5,7 млн. Свою вину подсудимая признала — ей назначили четыре года колонии общего режима. Кроме того, уфимку обязали выплатить всю сумму, украденную у клиентов.
Ранее Mkset побеседовал с юристом Виталием Буркиным о деле «Социнвествклада». Скандальной финансовой пирамиды, чья прибыль превышала ₽1,7 млрд.