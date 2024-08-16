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Уфимская учительница потеряла почти ₽2 млн

Уфимская учительница потеряла почти ₽2 млн

16 августа 2024, 08:54
Фото: 1MI
Женщина стала жертвой мошенников, поверив в легенду о взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуги», сообщает МВД по РБ.

Все началось с обычного звонка в мессенджере от незнакомого номера. На другом конце провода представилась «сотрудница Госуслуг», которая сообщила о взломе личного кабинета уфимки и оформлении на ее имя автокредита. В качестве доказательства она прислала фотографию документа с суммой кредита — это было лишь началом манипуляций.

Мошенники мастерски использовали психологические приемы, чтобы убедить свою жертву в необходимости немедленных действий. После разговора с «сотрудниками финансовой безопасности» уфимка была уверена, что для защиты своих средств ей необходимо перевести деньги с кредитных карт и оформить новые кредиты для перекрытия финансовых обязательств. Под давлением обстоятельств и внушений мошенников женщина перевела более 1,9 миллиона рублей на указанные счета.

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В один момент ей позвонила дочь, которая заподозрила неладное и смогла остановить мать от дальнейших действий.

Полиция настоятельно призывает граждан быть особенно внимательными к подобным звонкам.

— Мошенники могут использовать ваши личные данные и имитировать звонки от официальных организаций, но всегда следует помнить: если вам сообщили о проблемах с вашим аккаунтом или деньгами, лучше всего положить трубку и самостоятельно перезвонить по официальным номерам службы поддержки, — напоминают в ведомстве.
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