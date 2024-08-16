Уфимская учительница потеряла почти ₽2 млн

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Все началось с обычного звонка в мессенджере от незнакомого номера. На другом конце провода представилась «сотрудница Госуслуг», которая сообщила о взломе личного кабинета уфимки и оформлении на ее имя автокредита. В качестве доказательства она прислала фотографию документа с суммой кредита — это было лишь началом манипуляций.
Мошенники мастерски использовали психологические приемы, чтобы убедить свою жертву в необходимости немедленных действий. После разговора с «сотрудниками финансовой безопасности» уфимка была уверена, что для защиты своих средств ей необходимо перевести деньги с кредитных карт и оформить новые кредиты для перекрытия финансовых обязательств. Под давлением обстоятельств и внушений мошенников женщина перевела более 1,9 миллиона рублей на указанные счета.
В один момент ей позвонила дочь, которая заподозрила неладное и смогла остановить мать от дальнейших действий.
Полиция настоятельно призывает граждан быть особенно внимательными к подобным звонкам.
— Мошенники могут использовать ваши личные данные и имитировать звонки от официальных организаций, но всегда следует помнить: если вам сообщили о проблемах с вашим аккаунтом или деньгами, лучше всего положить трубку и самостоятельно перезвонить по официальным номерам службы поддержки, — напоминают в ведомстве.