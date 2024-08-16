Уфимская учительница потеряла почти ₽2 млн

Все началось с обычного звонка в мессенджере от незнакомого номера. На другом конце провода представилась «сотрудница Госуслуг», которая сообщила о взломе личного кабинета уфимки и оформлении на ее имя автокредита. В качестве доказательства она прислала фотографию документа с суммой кредита — это было лишь началом манипуляций.