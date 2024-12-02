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Аферисты

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Декабрь
Любопытство обошлось уфимцу в ₽900`000
2 декабря, 10:59
Ноябрь
Астрология лишила башкирскую домохозяйку всех средств
8 ноября, 15:26
Октябрь
Девочка из Башкирии проиграла семейный бюджет на телефоне
27 октября, 07:58
Новому Моргенштерну* не дали появиться в Уфе
27 октября, 07:37
Башкирская домохозяйка отдала ₽300 тысяч потусторонним силам
26 октября, 08:41
В Уфе заблокировали 20 Telegram-каналов и сайтов
23 октября, 17:04
Уфимцев обманывают на ЖКХ
23 октября, 04:43
Женский чат довел уфимку до банкротства
19 октября, 08:58
Сентябрь
Врач в Башкирии неожиданно спас деньги
26 сентября, 19:10
Уфимец провернул мошенничество с iPhone
23 сентября, 17:13
«Нормально, в деревне картошку копаю»
16 сентября, 19:16
Август
Чиновники переписываются с фейковым начальником в Башкирии
29 августа, 16:11
В Башкирии обокрали учительницу-миллионершу
29 августа, 14:10
Аферисты нажились на любви к животным в Башкирии
28 августа, 19:01
Мошенник года найден в Башкирии
23 августа, 05:20
«Автомобильную пирамиду» за ₽5,7 млн нашли в Уфе
21 августа, 14:33
Сиделка отобрала квартиру и состояние у 93-летней уфимки
13 августа, 08:32
Уфимец потерял ₽1,5 млн «зарабатывая» на скриншотах отелей
2 августа, 13:49
Июль
Банк простил уфимке ₽1,5 млн
31 июля, 07:31
Юрист из Башкирии: как защититься от нового развода мошенников
30 июля, 04:05

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