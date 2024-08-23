Медведи и волки терроризируют башкирскую деревню

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Населённым пунктам в окрестностях природного парка «Зилим» могут угрожать медведи. Как пишет Минэкологии, в черте особо охраняемой территории заметили множество следов хищных зверей. В связи с этим повышенную осторожность стоит соблюдать как местным жителям, так и туристам.
На днях одну из окрестных деревень атаковали волки. Стая хищников напала на хозяйство со скотом в деревне Таш-Асты Гафурийского района. Ранее инспекторы также заметили особей в самом природном парке. По мнению специалистов, тот же сценарий может повториться ещё раз.