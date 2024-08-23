Медведи и волки терроризируют башкирскую деревню

На днях одну из окрестных деревень атаковали волки. Стая хищников напала на хозяйство со скотом в деревне Таш-Асты Гафурийского района. Ранее инспекторы также заметили особей в самом природном парке. По мнению специалистов, тот же сценарий может повториться ещё раз.