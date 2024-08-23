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Медведи и волки терроризируют башкирскую деревню

Медведи и волки терроризируют башкирскую деревню

23 августа 2024, 10:10
Фото: 1MI
Жителей региона предупредили об опасности, следует из сообщения Минприроды РБ.

Населённым пунктам в окрестностях природного парка «Зилим» могут угрожать медведи. Как пишет Минэкологии, в черте особо охраняемой территории заметили множество следов хищных зверей. В связи с этим повышенную осторожность стоит соблюдать как местным жителям, так и туристам.

На днях одну из окрестных деревень атаковали волки. Стая хищников напала на хозяйство со скотом в деревне Таш-Асты Гафурийского района. Ранее инспекторы также заметили особей в самом природном парке. По мнению специалистов, тот же сценарий может повториться ещё раз.

«Заряжайте ружья!»: волки терроризируют деревню в Башкирии — есть жертвы
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