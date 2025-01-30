mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Медведи

Выбрать дату
Январь
Наелся — и спать: всё о зимней спячке медведей
30 января, 09:29
Декабрь 2024
Бонни и Клайд из Башкирии обокрали цветочный магазин
16 декабря 2024, 12:34
Октябрь 2024
В Башкирии медведи вышли на охоту
29 октября 2024, 07:50
Видео. Необычная медведица чудом выжила в Башкирии
«Белая ворона», отвергнутая своими сородичами, показалась перед камерами, сообщает в среду, 16 октября, Национальный парк Башкирии.
16 октября 2024, 08:18
Сентябрь 2024
Хабирова просят спасти сельчан от медведей
Медвежий дуэт переполошил владельцев хозяйств в Белорецком районе: на наглых зверей Главе Башкирии пожаловались в воскресенье, 22 сентября, в комментариях под публикациями на его странице в Vk.
22 сентября 2024, 16:17
Медведи угрожают собакам в Башкирии
17 сентября 2024, 18:28
Видео. Голодные медведи набрасываются на еду в Башкирии
Кадрами медвежьего «пира» делится в понедельник, 9 сентября, «Национальный парк Башкирии».
9 сентября 2024, 09:31
Видео. Медведь-хулиган буянит в Башкирии
Косолапый устроил настоящий беспорядок в фотозоне, сообщает Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан.
4 сентября 2024, 07:58
Август 2024
Видео. Семья медведей растрогала жителей Башкирии
31 августа 2024, 09:00
Видео. Голодные хищники атаковали дом в Башкирии
27 августа 2024, 11:24
Медведи и волки терроризируют башкирскую деревню
23 августа 2024, 10:10
Лоси и медведь мило позируют в Башкирии
Фотоловушка, установленная в природном парке, запечатлела удивительные моменты из жизни лесных обитателей, сообщает Министерство природопользования и экологии РБ.
9 августа 2024, 11:39
Медведи потеряли страх в Башкирии
В регионе не могут найти управу на свирепых животных, сообщают местные СМИ.
6 августа 2024, 14:17
Июль 2024
Видео. В Башкирии медведи устраивают забеги
26 июля 2024, 10:32
Отстрел символа Уфы хотят легализовать депутаты Башкирии
Вместе с включением в список охотничьих ресурсов куницы региональные парламентарии обсудят цифровизацию охоты, сообщает пресс-служба Курултая Республики Башкортостан.
15 июля 2024, 10:00
Видео. Медведь — боксер попал в объектив фотоловушки в Башкирии
На территории охотхозяйства «Урай» в Куюргазинском районе Башкирии был заснят медведь, который «боксирует» с невидимым противником, сообщает Министерство природопользования и экологии РБ.
10 июля 2024, 14:36
Влюблённые медведи умилили жителей Башкирии
Пару бурых медведей в разгар их брачных игр удалось заснять в Национальном парке «Башкирия», рассказали в соцсетях природоохранного объекта.
2 июля 2024, 07:13
Май 2024
Нашествие медведей в Башкирии: как выжить при встрече с хищником
Медведи — типичные обитатели лесов Башкирии, встретить этих крайне опасных хищников в дикой природе можно довольно часто. За последние дни в регионе произошло сразу несколько столкновений зверей с людьми. Рассказываем, что советует делать МЧС, чтобы встреча с медведем не обернулась трагедией.
22 мая 2024, 02:55
Спасшийся от медведей бегун в Башкирии в последние секунды жизни думал о маме
Мысленно парень уже практически смирился с участью быть разорванным семьей хищников и больше всего переживал о том, как его смерть скажется на матери.
20 мая 2024, 08:19
В Башкирии собака прогнала очнувшихся от спячки медведей
17 мая 2024, 04:09

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика