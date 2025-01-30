Нашествие медведей в Башкирии: как выжить при встрече с хищником

Медведи — типичные обитатели лесов Башкирии, встретить этих крайне опасных хищников в дикой природе можно довольно часто. За последние дни в регионе произошло сразу несколько столкновений зверей с людьми. Рассказываем, что советует делать МЧС, чтобы встреча с медведем не обернулась трагедией.