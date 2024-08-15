Медведь устроил шоу в Башкирии

В Куюргазинском районе Башкортостана был зафиксирован необычный момент: бурый медведь, возрастом более трех лет, стал настоящей звездой благодаря фотоловушке, установленной на территории охотхозяйства «Урай». На снимках видно, как мишка весело чешется об дерево, словно исполняя танцевальный номер. Но это еще не всё: обратив внимание на камеру, он подошел ближе и даже «поцеловал» своих зрителей.