mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Медведь устроил шоу в Башкирии

Медведь устроил шоу в Башкирии

15 августа 2024, 09:31
Фото: Министерство природопользования и экологии РБ
На территории охотхозяйства «Урай» фотоловушки запечатлели забавные моменты из жизни бурового медведя, сообщает Министерство природопользования и экологии РБ.

В Куюргазинском районе Башкортостана был зафиксирован необычный момент: бурый медведь, возрастом более трех лет, стал настоящей звездой благодаря фотоловушке, установленной на территории охотхозяйства «Урай». На снимках видно, как мишка весело чешется об дерево, словно исполняя танцевальный номер. Но это еще не всё: обратив внимание на камеру, он подошел ближе и даже «поцеловал» своих зрителей.

По данным министерства природопользования и экологии республики, в охотничьих угодьях Башкортостана обитает около 2600 особей бурого медведя.

Напомним, группа исследователей, создавая шум, напугала медведя, который был увлечен своим танцем.

Танцующего медведя туристы спугнули в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Лоси и медведь мило позируют в БашкирииМедведь бродит у детского лагеря в БашкирииЛесная селфи-точка появилась в башкирском лесу
#Анжелика Барабаш#Общество#Видео#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Бурый медведь#Куюргазинский район#Медведь#Министерство природопользования#Фотоловушка#Курск#Курская область#Исследователи#Охотхозяйство#Интересные факты
Подпишитесь
Когда в Башкирии будет тепло
Сегодня, 08:38
Датчики наведения ракет и дронов забросили в Башкирию
Сегодня, 08:00
Видео. Уфимцы устроили потасовку в транспорте
Сегодня, 07:11
Депутаты раскритиковали стройки в Уфе
Сегодня, 05:08
Уфе придётся выживать самостоятельно
Сегодня, 07:04
Башкирия тонет в кредитах
Вчера, 10:52