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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Медведь полакомился в Башкирии

Медведь полакомился в Башкирии

22 августа 2024, 13:24
Фото: Министерство природопользования и экологии РБ
Опасный Винни-Пух наведался на пасеку, сообщает министерство природопользования и экологии Башкирии.

В четверг, 22 августа, в Ишимбайском заказнике произошло забавное событие: медведь, явно не прочь полакомиться сладким, сломал стену улья и устроил настоящий пир на пчелиных запасах. На видео, запечатлевшем этот инцидент, можно увидеть последствия «медового ограбления» — разоренные ульи и разлетевшиеся пчелы.

Косолапый гость не стал церемониться: он просто пробрался к лакомству, оставив за собой следы своего голодного натиска. Очевидно, что медведь не мог устоять перед соблазном полакомиться свежим медом, который так привлекателен для многих животных.

В этот же день очевидцы запечатлели маленького медвежонка, который весело бежит по дороге. Этот милый момент вызвал бурю эмоций у пользователей сети.

— Этот малыш точно знает, как убежать от забот.
— Ох и попадет ему от мамы, когда она его найдет, — комментируют в соцсетях.

Как сообщают очевидцы, малыш-медвежонок сбежал от своей мамы в Межгорье и теперь может оказаться в затруднительном положении.

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