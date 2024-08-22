Медведь полакомился в Башкирии

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В четверг, 22 августа, в Ишимбайском заказнике произошло забавное событие: медведь, явно не прочь полакомиться сладким, сломал стену улья и устроил настоящий пир на пчелиных запасах. На видео, запечатлевшем этот инцидент, можно увидеть последствия «медового ограбления» — разоренные ульи и разлетевшиеся пчелы.
Косолапый гость не стал церемониться: он просто пробрался к лакомству, оставив за собой следы своего голодного натиска. Очевидно, что медведь не мог устоять перед соблазном полакомиться свежим медом, который так привлекателен для многих животных.
В этот же день очевидцы запечатлели маленького медвежонка, который весело бежит по дороге. Этот милый момент вызвал бурю эмоций у пользователей сети.
— Этот малыш точно знает, как убежать от забот.
— Ох и попадет ему от мамы, когда она его найдет, — комментируют в соцсетях.
Как сообщают очевидцы, малыш-медвежонок сбежал от своей мамы в Межгорье и теперь может оказаться в затруднительном положении.