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Дикие животные

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Ноябрь
Слоны не забывают: эти животные могут помнить своих смотрителей десятилетиями!
19 ноября, 08:21
Сентябрь
Хабирова просят спасти сельчан от медведей
22 сентября, 16:17
Август
Видео. Голодные хищники атаковали дом в Башкирии
27 августа, 11:24
Видео. Криминальный аквариум задержали в Башкирии
26 августа, 05:54
Видео. Лось мастерски увернулся от двух машин в Башкирии
23 августа, 13:23
«Заряжайте ружья!»: волки терроризируют деревню в Башкирии — есть жертвы
22 августа, 12:52
Бык и лошадь попали в ДТП в Башкирии
7 августа, 17:09
Июль
Источник жутких звуков в Уфе найден
31 июля, 11:50
Лиса пришла в уфимскую школу
Пушистая красавица пряталась в подвале, сообщили в Центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф».
31 июля, 09:13
Топ-10 самых сильных бойцовских пород собак
30 июля, 14:42
Как завести говорящего попугая: все, что нужно знать о выборе, уходе и обучении
29 июля, 16:00
Голуби могут видеть сны
29 июля, 15:45
Белые медведи под присмотром: как новая технология спасает животных и людей
29 июля, 15:44
В британском зоопарке пытаются отучить попугаев материться
29 июля, 13:00
Тест: удивительные факты о животных, которые вы не отгадаете
29 июля, 12:47
Как правильно помогать бездомным животным
29 июля, 12:07
Вторжение макак: приматы держат в страхе всех жителей тайского города
26 июля, 12:00
104 змеи в штанах: на китайской границе поймали бесстрашного контрабандиста
26 июля, 11:49
Секретные разговоры: как слоны общаются друг с другом
25 июля, 16:49
Топ-3 мифа о волках, опровергнутых экспертами
25 июля, 11:21

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