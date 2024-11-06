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Белорецкий район

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Ноябрь
Видео. Уфа встала из-за снега
6 ноября, 06:44
В Башкирии закрывают трассы
5 ноября, 20:45
Октябрь
Житель Башкирии стал Героем России
28 октября, 12:13
Погиб замечательный человек: в Башкирии простились с бойцом СВО
28 октября, 05:06
Трое байкеров сгинули в Башкирии
10 октября, 04:15
Мобилизованный из Башкирии погиб при штурме опорника на СВО
6 октября, 10:47
Подруги заплутали в Башкирии
4 октября, 06:01
Сентябрь
Санатории Башкирии продадут за миллиард рублей
27 сентября, 06:25
Визит медведя в башкирскую деревню закончился жертвами
24 сентября, 21:22
Две туристки сгинули в лесах Башкирии
23 сентября, 05:03
Хабирова просят спасти сельчан от медведей
22 сентября, 16:17
Видео. Медведь и обычный деревенский парень схлестнулись в чистом поле
11 сентября, 11:37
Стая волков терроризирует деревню в Башкирии
3 сентября, 05:36
Август
Видео. «Бегите!»: плывущий медвежонок переполошил целое село в Башкирии
29 августа, 17:54
Видео. Голодные хищники атаковали дом в Башкирии
27 августа, 11:24
Путин наградил сержанта из Башкирии
23 августа, 14:34
Пожар в Башкирии унес жизнь пожилой женщины
20 августа, 15:59
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
20 августа, 05:04
В Башкирии пропали двое мужчин на квадроцикле
14 августа, 05:48
В Башкирии мужчина и женщина потерялись во время поисков своих знакомых
2 августа, 10:23

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