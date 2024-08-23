«Зажаты со всех сторон»: Башкирия изменит границы

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Границы башкортостанского города Салавата хотят расширить. Об этом сообщили в Курултае Башкортостана. Такую инициативу народные избранники выдвинули после встречи с местными властями и городским активом.
По мнению спикера Константина Толкачёва, муниципалитет оказался «зажат со всех сторон», имея ввиду отсутствие свободной земли — это, в свою очередь, сдерживает развитие города и «не даёт реализовать [его] потенциал».
Впрочем, торопиться с решением, заверил Толкачёв, никто не намерен. Перед принятием окончательного решения депутаты обещают узнать позицию властей соседних муниципалитетов, вопросы экономики, инфраструктуры и других сфер, а также «учесть» мнение самих жителей рассматриваемых территорий. В каком формате депутаты выяснят позицию людей — не уточняется. В какую сторону задумано расширение города, также не уточняется.
Ранее Mkset сообщал о том, что башкортостанские депутаты приняли закон о новых предметах в школьной программе.