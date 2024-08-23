«Зажаты со всех сторон»: Башкирия изменит границы

Впрочем, торопиться с решением, заверил Толкачёв, никто не намерен. Перед принятием окончательного решения депутаты обещают узнать позицию властей соседних муниципалитетов, вопросы экономики, инфраструктуры и других сфер, а также «учесть» мнение самих жителей рассматриваемых территорий. В каком формате депутаты выяснят позицию людей — не уточняется. В какую сторону задумано расширение города, также не уточняется.