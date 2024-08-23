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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Башкирия увеличит границы

«Зажаты со всех сторон»: Башкирия изменит границы

23 августа 2024, 11:55
Фото: 1MI

Башкирия увеличит границы

Демаркацию затеяли депутаты регионального парламента, но спросить самих жителей пока не успели.

Границы башкортостанского города Салавата хотят расширить. Об этом сообщили в Курултае Башкортостана. Такую инициативу народные избранники выдвинули после встречи с местными властями и городским активом.

По мнению спикера Константина Толкачёва, муниципалитет оказался «зажат со всех сторон», имея ввиду отсутствие свободной земли — это, в свою очередь, сдерживает развитие города и «не даёт реализовать [его] потенциал».

Впрочем, торопиться с решением, заверил Толкачёв, никто не намерен. Перед принятием окончательного решения депутаты обещают узнать позицию властей соседних муниципалитетов, вопросы экономики, инфраструктуры и других сфер, а также «учесть» мнение самих жителей рассматриваемых территорий. В каком формате депутаты выяснят позицию людей — не уточняется. В какую сторону задумано расширение города, также не уточняется.

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Ранее Mkset сообщал о том, что башкортостанские депутаты приняли закон о новых предметах в школьной программе.

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