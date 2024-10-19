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Муниципалитеты

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Октябрь
В Башкирии проверят бомбоубежища
19 октября, 06:55
Сентябрь
Названа дата включения отопления в Уфе
30 сентября, 08:02
Политологи раскрыли секрет успеха мэра Уфы
26 сентября, 16:07
Отопление в Башкирии дали лишь местами
26 сентября, 13:06
Хабиров объявил о раздаче квартир в Башкирии
26 сентября, 10:28
Башкирский Госкомитет по тарифам остался без главы
23 сентября, 15:14
Отопление в Уфе пока включать не планируют
23 сентября, 08:53
По 10 дворов в день хотят сдавать в Башкирии
18 сентября, 06:54
Новый праздник ввели в Башкирии
2 сентября, 17:40
Август
Видео. Отважный синий трактор не сдался и победил в Башкирии
29 августа, 13:28
«Зажаты со всех сторон»: Башкирия изменит границы
23 августа, 11:55
Июль
Когда в Башкирии кончится потоп
Ситуации с подтоплением жилых домов и объектов инфраструктуры находятся на контроле МЧС по РБ, сообщили в пресс-службе ведомства.
29 июля, 07:01
Июнь
Дождь, град, потоп: стихия обрушилась на Башкирию
5 июня, 11:41

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