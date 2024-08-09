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Posted Сегодня, 18:35

Published Сегодня, 18:35

Modified Сегодня, 18:37

Updated Сегодня, 18:37

Школьников научат защищать Родину в Башкирии

Школьников научат защищать Родину в Башкирии

9 августа 2024, 18:35
Фото: 1MI
Депутаты придумали, какие уроки добавить школьникам региона.
Сюжет
Дети

В Башкирии с сентября 2024 году введут школьные предметы «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд». Об этом сообщили в Курултае республики.

Соответствующие изменения коснутся и остальных регионов страны — ранее соответствующий закон приняли депутаты Госдумы. ОБЗР фактически является переименованным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Кроме того, в школах существовал и предмет «Технология», который продолжали называть «трудами» — теперь для них появились общие стандарты.

Уточняется, что ОБЗР помимо прежних модулей ОБЖ будет включать в себя военную подготовку, а также курс о «безопасном и устойчивом развитии личности, общества и государства».

Курящих школьников ждет публичный позор
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Ранее Mkset сообщал о том, что депутаты башкортостанского Курултая отправили в Госдуму новый закон против курящих школьников.

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