Школьников научат защищать Родину в Башкирии

Соответствующие изменения коснутся и остальных регионов страны — ранее соответствующий закон приняли депутаты Госдумы. ОБЗР фактически является переименованным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Кроме того, в школах существовал и предмет «Технология», который продолжали называть «трудами» — теперь для них появились общие стандарты.