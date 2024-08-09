Школьников научат защищать Родину в Башкирии

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
В Башкирии с сентября 2024 году введут школьные предметы «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд». Об этом сообщили в Курултае республики.
Соответствующие изменения коснутся и остальных регионов страны — ранее соответствующий закон приняли депутаты Госдумы. ОБЗР фактически является переименованным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Кроме того, в школах существовал и предмет «Технология», который продолжали называть «трудами» — теперь для них появились общие стандарты.
Уточняется, что ОБЗР помимо прежних модулей ОБЖ будет включать в себя военную подготовку, а также курс о «безопасном и устойчивом развитии личности, общества и государства».
Ранее Mkset сообщал о том, что депутаты башкортостанского Курултая отправили в Госдуму новый закон против курящих школьников.