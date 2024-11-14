mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Инфраструктура

Выбрать дату
Ноябрь
В Уфе чиновники радуются ларьку
14 ноября, 09:18
В Уфе появилась первая «теплая» остановка вместо самостроя
13 ноября, 15:09
Октябрь
Дёму привяжут к Уфе
28 октября, 13:06
«Сами будете ездить»: Ратмир Мавлиев отчитал чиновника на совещании
22 октября, 12:55
Башкирию похвалили в Москве
21 октября, 08:36
Что Хабиров рассказал Путину в тайном кабинете
18 октября, 08:12
Выступление Путина в Уфе — главное
18 октября, 06:53
В Уфе построят дом за ₽2,5 млрд
16 октября, 08:47
Квартиру за ₽191 млн продают в Уфе: за что такие деньги — показываем на фото
8 октября, 10:24
Курорт за ₽10 млрд построят под Уфой
4 октября, 07:28
Уфа готовится к снегопаду
3 октября, 05:23
Сентябрь
Пиво, петухи и люкс для влюбленных: рейтинг тюрем Уфы и Башкирии
28 сентября, 09:38
Бизнесу помогут газовать в Башкирии
24 сентября, 11:12
В Уфе открывают новую поликлинику
24 сентября, 07:34
Всего за ₽1 отдают порты в Башкирии
19 сентября, 06:20
По 10 дворов в день хотят сдавать в Башкирии
18 сентября, 06:54
Из-за СВО в Башкирии будет новый руководитель
16 сентября, 10:56
Видео. Красота Башкирии — только за деньги
13 сентября, 15:32
Видео. Хабиров сделал ряд заявлений на инаугурации
12 сентября, 07:39
Окраина Уфы станет ипотечным гетто
6 сентября, 08:26

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика