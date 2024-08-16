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Published Сегодня, 12:37

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В Уфе снесут шиномонтаж и цветочный салон

В Уфе снесут шиномонтаж и цветочный салон

16 августа 2024, 12:37
Фото: 1MI
В городе продолжают сносить незаконные киоски, следует из документов мэрии башкирской столицы.

Администрация Уфы предписала демонтировать незаконный торговый объект в микрорайона Нижегородка — рядом со зданием по Благоварской, 12/2. В документе указано, что там расположен шиномонтаж «Прогресс». Ещё одна бумага предписывает снести киоск рядом с Ахметова, 293. Чем занимается объект — не указано, по самому адресу располагается цветочный салон.

На демонтаж у владельцев есть десять дней, по истечении этого срока киоски будут снесены в принудительном порядке.

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Ранее аналогичные требования были предъявлены многим другим городским объектам.

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