В Уфе снесут шиномонтаж и цветочный салон

Администрация Уфы предписала демонтировать незаконный торговый объект в микрорайона Нижегородка — рядом со зданием по Благоварской, 12/2. В документе указано, что там расположен шиномонтаж «Прогресс». Ещё одна бумага предписывает снести киоск рядом с Ахметова, 293. Чем занимается объект — не указано, по самому адресу располагается цветочный салон.