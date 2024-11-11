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Радий Хабиров

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Ноябрь
Боец СВО возглавил администрацию главы Башкирии
11 ноября, 10:59
Хабиров лишился главы администрации
11 ноября, 08:13
Из-за аварии в Башкирии построили Дом культуры
6 ноября, 16:16
На повестке у Хабирова: пожары, планы на будущее и качество питания
4 ноября, 08:20
Путин внезапно обратился к Хабирову
4 ноября, 05:51
Бойцов СВО освободили от долгов в Башкирии
4 ноября, 04:28
Октябрь
Взрывы на заводе Башкирии из-за дронов придумали на Украине
31 октября, 18:05
Аэропорт Уфы открыли после атаки БПЛА
31 октября, 17:37
Срочно. Уфу атаковали беспилотники
31 октября, 17:13
В Уфе бойцам СВО сделают огромную скидку на жилье
31 октября, 15:53
Женщины из Башкирии поедут на СВО
28 октября, 14:44
В Башкирии вложат ₽152 млн в бургеры
27 октября, 05:35
Башкирия погружается в осеннюю хандру
23 октября, 13:40
Праздник в Башкирии создадут за 72 часа
23 октября, 05:21
Новый мэр появился в Башкирии
21 октября, 06:31
Путин прилетел в Уфу
17 октября, 14:21
Во сколько обошелся бюджету День Республики Башкортостан
14 октября, 15:00
Радий Хабиров: «Это терпеть уже невозможно»
14 октября, 14:51
Самолет в Абхазию хотят запустить в Уфе
11 октября, 04:37
Названа дата открытия колоннады в Уфе
9 октября, 05:21

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