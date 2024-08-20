Самосвал убил своего водителя в Башкирии

Несчастный случай произошел утром 20 мая 2024 года на базе в селе Кальтяево Татышлинского района Республики Башкортостан. Там 47-летний водитель самосвала-землевоза столичной ООО «Донаэродорстрой» решил отремонтировать свой транспорт, устав ждать слесарей. Мужчина сам взялся обновить шланг гидросистемы кузова. Это оказалось фатальным решением. Водителя придавило самосвалом. Его с жуткими травмами, вытащив из проема между кузовом и рамой, доставили в районную больницу. Врачам не удалось спасти жизнь мужчины.



— В ходе проведённого расследования было установлено, что водитель, начиная работы по ремонту, не зафиксировал кузов. В результате кузов опустился и придавил работника. Этот трагический случай произошёл из-за недостаточной организации рабочего процесса, особенно из-за отсутствия контроля за соблюдением работниками норм и правил по охране труда; водитель самостоятельно решил заменить гидравлический шланг на самосвале без соответствующего разрешения, — указано в сообщении ГИТ РБ.