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Путин отменил налоги: кого это касается в Башкирии
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Матери оставили детей без жилья в Башкирии
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Самые громкие разводы «звезд» осенью 2024
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Срочно. Радий Хабиров покинул Белый дом
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Жизнь Башкирии изменится через два дня
30 августа, 16:36
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20 августа, 08:22
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Каждая семья в Башкирии может прокутить ₽47 000 в месяц
3 июня, 17:02

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