«Вяжи его»: перекупов взял СОБР в Башкирии

Как выяснилось, минивэн Toyota ISis Platana, который пытался продать мужчина, был ввезён в страну нелегально. Поддельные документы — водительские права и свидетельство о регистрации — ситуацию для автолюбителя только усугубили. Сами бланки, как признался позже задержанный, он приобрёл через интернет.