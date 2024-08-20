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Published Сегодня, 07:20

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В Башкирии задержали нелегального «перегонщика»

«Вяжи его»: перекупов взял СОБР в Башкирии

20 августа 2024, 07:20
Фото: МВД

В Башкирии задержали нелегального «перегонщика»

В Кумертау местный житель пытался заработать на нелегальном «перегоне» автомобилей, сообщили в МВД республики.

Силовики повязали 40-летнего горожанина на месте сделки с поличным — как раз в момент продажи. Сам водитель, впрочем, будто с неподдельной искренностью недоумевал, как его могли уличить в чём-то незаконном.

— За что задержан?
— Пока не знаю…

Как выяснилось, минивэн Toyota ISis Platana, который пытался продать мужчина, был ввезён в страну нелегально. Поддельные документы — водительские права и свидетельство о регистрации — ситуацию для автолюбителя только усугубили. Сами бланки, как признался позже задержанный, он приобрёл через интернет.

Помимо машины, правоохранители изъяли всю компьютерную технику в квартире «перегонщика» и печати, которые он использовал для подделки документов. Мужчине вменили статью уголовного кодекса о подделке документов.

Видео: МВД

Ранее житель Башкирии пытался перевезти под видом удобрений полный мешок наркотических веществ.

Наркотики за удобрения выдал водитель из Башкирии
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