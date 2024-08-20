«Вяжи его»: перекупов взял СОБР в Башкирии

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Силовики повязали 40-летнего горожанина на месте сделки с поличным — как раз в момент продажи. Сам водитель, впрочем, будто с неподдельной искренностью недоумевал, как его могли уличить в чём-то незаконном.
— За что задержан?
— Пока не знаю…
Как выяснилось, минивэн Toyota ISis Platana, который пытался продать мужчина, был ввезён в страну нелегально. Поддельные документы — водительские права и свидетельство о регистрации — ситуацию для автолюбителя только усугубили. Сами бланки, как признался позже задержанный, он приобрёл через интернет.
Помимо машины, правоохранители изъяли всю компьютерную технику в квартире «перегонщика» и печати, которые он использовал для подделки документов. Мужчине вменили статью уголовного кодекса о подделке документов.