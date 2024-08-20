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Published Сегодня, 07:51

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Updated Сегодня, 08:24

В Башкирии отменили плату за проезд

В Башкирии отменили плату за проезд

20 августа 2024, 07:51
Фото: 1MI
Соответствующий документ за подписью руководителя региона опубликован на портале правовой информации.

В Башкирии от обязательства платить за проезд по коммерческим дорогам освободят военнослужащих — участников спецоперации и членов их семей. Распоряжение гласит, что льгота также касается родителей, детей — в том числе приёмных, а также родителей погибших участников СВО.

Отметим, единственная в Башкирии платная дорога — Восточный выезд, который был открыт в Уфе весной 2024 года. Ранее власти региона неоднократно сообщали о планах сделать проезд по дороге бесплатным для участников спецоперации. Право на льготный проезд также должны получить ветераны Великой Отечественной войны.

Проезд по Восточному выезду станет бесплатным для некоторых категорий граждан
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