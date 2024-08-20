В Башкирии отменили плату за проезд

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В Башкирии от обязательства платить за проезд по коммерческим дорогам освободят военнослужащих — участников спецоперации и членов их семей. Распоряжение гласит, что льгота также касается родителей, детей — в том числе приёмных, а также родителей погибших участников СВО.
Отметим, единственная в Башкирии платная дорога — Восточный выезд, который был открыт в Уфе весной 2024 года. Ранее власти региона неоднократно сообщали о планах сделать проезд по дороге бесплатным для участников спецоперации. Право на льготный проезд также должны получить ветераны Великой Отечественной войны.