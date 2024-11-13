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Путин

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Ноябрь
«Владимир Владимирович, это видеообращение записывается потому что мы устали…»
13 ноября, 04:00
Сегодня в Уфе: буйство стихии и Путин в Башкирии
8 ноября, 19:00
Путин наградил врачей и чиновника из Уфы
7 ноября, 17:45
Путин наградил Хабирова
7 ноября, 17:44
Путин внезапно обратился к Хабирову
4 ноября, 05:51
Октябрь
Путин отменил налоги: кого это касается в Башкирии
30 октября, 04:35
Погиб замечательный человек: в Башкирии простились с бойцом СВО
28 октября, 05:06
Путин сделал важные заявления по СВО в Казани
25 октября, 09:30
Уфимский форум с Путиным обошёлся в ₽282 млн
22 октября, 13:40
Обратившегося к Путину жителя Башкирии осудили
22 октября, 10:29
Цены на красную икру перешагнули психологический порог
22 октября, 06:12
Путин наградил теннисистку из Башкирии
21 октября, 17:46
Видео. Женщину избили из-за кортежа Путина в Уфе: правда или вымысел
21 октября, 15:14
Путин наградил рядового уфимца
21 октября, 07:05
Видео. Путин вышел к уфимцам из кортежа
18 октября, 08:29
Что Хабиров рассказал Путину в тайном кабинете
18 октября, 08:12
Что Путин увидел в Уфе
18 октября, 07:39
Выступление Путина в Уфе — главное
18 октября, 06:53
Путин в Уфе рассказал про бедное детство
18 октября, 05:09
Путин открыл в Уфе гребной канал за полмиллиарда рублей
17 октября, 15:58

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