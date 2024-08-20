В Уфе появился красный мост

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Сити-менеджер Уфы Ратмир Малиев опубликовал в своем онлайн-канале видеоролик, где главный герой — городской мост. Этот путепровод расположен на самой оживленной транспортной артерии Уфы — на проспекте Салавата Юлаева. На этот раз свой цвет получил мост по улице 50-летия СССР в Уфе. На полотне путепровода смонтировали вечернюю иллюминацию. В темное время суток мост будет встречать участников дорожного движения переливами красного цвета.
Кроме того, в Уфе уже начали монтаж ламелей на улице Кирова. В августе 2024 года также включили архитектурно-художественную подсветку на улице Мингажева.