Меры поддержки

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2024
Бесплатное такси появилось в Уфе
2 декабря, 10:32
Детские пособия изменили в Башкирии
29 августа, 16:24
Бизнесмен и IТшник из Башкирии погибли на СВО
20 августа, 08:22
Вдова бойца СВО родила через полгода после его смерти
19 августа, 07:16
Все льготы для семей участников СВО в Башкирии
30 июля, 08:46
Чат-бот для бойцов СВО перезапустили в Башкирии
11 июля, 07:01
Детям будут выдавать карманные деньги из бюджета Башкирии
19 июня, 11:27
2023
В бюджете Башкирии на 2024 год 2,8 млрд рублей заложено на поддержку участников СВО
Об этом заявил глава республики Радий Хабиров.
19 декабря 2023, 07:57
Участники СВО из Башкирии будут получать больше за прохождение военной службы
Дополнительные выплаты будут положены не всем, сообщается в указе главы РБ.
11 июля 2023, 08:19
На поддержку участников СВО и их семей в Башкирии выделено более 4 миллиардов рублей
Военнослужащим оказывается поддержка как на уровне региона, так и на уровне муниципалитетов, сообщил Радий Хабиров «Ведомостям».
5 июля 2023, 10:30
В Минздраве РФ поддержали идею депутатов Башкирии по обеспечению детей-диабетиков
Детей с диабетом предлагается обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы, сообщили в пресс-службе Курултая РБ.
14 июня 2023, 08:44

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