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Банкир из Москвы пешком дошел до Уфы

Банкир из Москвы пешком дошел до Уфы

18 августа 2024, 07:07
Фото: Конечная точка маршрута пешего путешественника Антона Гаркуши — столица Индии
Конечная точка маршрута пешего путешественника Антона Гаркуши — столица Индии, рассказал необычный турист.

Блогер, банкир и предприниматель из Москвы Антон Гаркуша шел пешком из столицы России до столицы Башкирии с конца мая 2024 года. Пеший путь примерно в 1500 км столичный банкир мог бы преодолеть и раньше трех месяцев, но Антон Гаркуша во время своего похода останавливается в крупных городах России и осматривает их достопримечательности. Так было и в Уфе: банкир сделал пару селфи на фоне знаковых для города локаций. Мужчина оценил предприимчивость бизнеса в Арт-Квадрате, где при минимальных инвестициях можно получить максимальную выгоду от аренды недвижимости.

Фото: Антон Гаркуша

 

Антон Гаркуша поставил для себя цель дойти пешком до Дели, столицы Индии. Его маршрут пролегает по России и странам Средней Азии — Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану, Таджикистану, Пакистану, а также Китаю.

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