Банкир из Москвы пешком дошел до Уфы

Блогер, банкир и предприниматель из Москвы Антон Гаркуша шел пешком из столицы России до столицы Башкирии с конца мая 2024 года. Пеший путь примерно в 1500 км столичный банкир мог бы преодолеть и раньше трех месяцев, но Антон Гаркуша во время своего похода останавливается в крупных городах России и осматривает их достопримечательности. Так было и в Уфе: банкир сделал пару селфи на фоне знаковых для города локаций. Мужчина оценил предприимчивость бизнеса в Арт-Квадрате, где при минимальных инвестициях можно получить максимальную выгоду от аренды недвижимости.