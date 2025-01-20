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Очевидцы

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Январь
Небо над Казанью озарилось взрывами БПЛА
20 января, 04:30
«Ледовое побоище» в Уфе заинтересовало полицию
7 января, 06:40
Декабрь 2024
Видео. В Уфе эвакуируют лицей
19 декабря 2024, 04:27
Новый год вернули в Уфу
16 декабря 2024, 20:36
В Башкирии горит тюрьма
11 декабря 2024, 13:05
Пенсионер из Башкирии утонул в «Ниве»
В Балтачевском районе Башкортостана при трагических обстоятельствах погиб пожилой мужчина — сообщили в понедельник, 2 декабря, в МЧС региона.
1 декабря 2024, 21:03
Ноябрь 2024
Видео. В башкирском селе поселился пеликан
Нетипичного для башкирской фауны представителя царства птиц заметили в Учалинском районе Республики Башкортостан — кадры очевидцев публикуют местные Telegram-каналы в воскресенье, 24 ноября.
24 ноября 2024, 15:18
Курение чуть не убило жильцов уфимской многоэтажки
В столице Башкирии поздним вечером пятницы, 23 ноября, тушили пожар в многоквартирном доме — сообщают очевидцы.
23 ноября 2024, 04:49
Четвёртый автобус угодил в снежную ловушку в Уфе
Очередная авария с участием пассажирского транспорта случилась в воскресенье, 10 ноября, в столице Башкирии после начала снегопадов — пишут очевидцы в Telegram-каналах.
10 ноября 2024, 13:09
Дороги в Башкирии встали
Очевидцы сообщают о сильном гололеде на трассе М-5 в районе Буздяка.
3 ноября 2024, 05:50
Октябрь 2024
Уфимский завод эвакуируют по тревоге
31 октября 2024, 17:03
Видео. Таинственного пешехода сбили в Уфе
В Уфе произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, личность которого не установлена, сообщает об этом во вторник, 22 октября, городская Госавтоинспекция.
22 октября 2024, 05:54
Лось погиб под колёсами «Нивы» в Башкирии
Животное спровоцировало серьёзное ДТП под Октябрьским — сообщают очевидцы.
20 октября 2024, 15:31
Башкортостанец загадочно сгорел в «Гранте»
Пожар с трагическим исходом случился в Бижбулякском районе Башкирии — сообщили в региональном МЧС.
19 октября 2024, 04:29
Видео. Путин вышел к уфимцам из кортежа
В Уфе произошло неожиданное событие — Президент Владимир Путин по пути в аэропорт вышел к горожанам после официальной части форума «Россия-спортивная держава», сообщают в четверг, 17 октября, очевидцы встречи в соцсетях.
18 октября 2024, 08:29
Видео. Странный смерч заметили в Башкирии
18 октября 2024, 05:36
Внедорожник протаранил фуру под Уфой
Уфимские спасатели работают на месте ДТП с «Шевроле Нивой» и большегрузом, отчитались в Госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 6 октября.
6 октября 2024, 08:18
Сумасшедший «Форсаж» устроила элитная иномарка в Башкирии
Пугающими кадрами делятся в соцсетях: в Стерлитамаке автомобиль столкнулся с другой машиной, после чего уехал с места ДТП без водителя.
6 октября 2024, 05:00
Срочно. Пьяный мужчина с ножом охотился за подростками в Башкирии
1 октября 2024, 13:14
Сентябрь 2024
Огонь охватил гаражи в Уфе
Пожар произошел на улице Рыбакова, сообщает в понедельник, 16 сентября, МЧС России.
16 сентября 2024, 06:17

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