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Уфимская семья лишилась всех сбережений

Уфимская семья лишилась всех сбережений

18 августа 2024, 07:19
Фото: 1MI
Пара отдала аферистам не только накопления, но и влезла в долги, сообщает пресс-служба МВД Республики Башкортостан.

В отделение полиции №5 Уфы обратилась супружеская пара с жалобой на мошенничество по сценарию «Истекшая симка». По информации уфимцев, некий человек позвонил им, представившись работником мобильного оператора. Он сообщил, что срок действия их сим-карты истекает, и посоветовал срочно продлить договор. Доверившись этому «специалисту», потерпевшие стали сообщать коды из смс-сообщений, которые поступали в процессе общения по телефону.

После этого им позвонил сотрудник портала «Госуслуги», который сообщил о взломе аккаунта и о том, что мошенники пытаются оформить на них кредит. Чтобы предотвратить это, им предложили взять «зеркальный» кредит в банке и перевести деньги на «безопасный» счет. Под должным давлением супруги выполнили указания злоумышленников: оформили кредит на сумму свыше ₽500 000 и перевели свои накопления в размере ₽2,5 млн на указанный ими счет. Во время всех операций им было сказано, что действия находятся под конфиденциальностью и нельзя рассказывать о разговоре.

Лишь после перевода средств они осознали, что стали жертвами мошенников и сообщили об афере в полицию. Уже возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Напомним, ранее жительница Уфы не дала обмануть себя мошенникам и сама провела их.

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