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Стрельба

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Ноябрь
Уфимцев разбудила перестрелка
21 ноября, 13:32
В Стерлитамаке прогремели выстрелы
3 ноября, 10:45
Октябрь
Стрельба в Башкирии — что это было
30 октября, 09:40
«Как будто стреляли»: кто портит иномарки в Уфе
29 октября, 05:34
Видео. Особо опасного уфимца объявили в федеральный розыск
25 октября, 11:35
Угроза нападения на школу в Уфе — подробности инцидента
21 октября, 07:44
Башкортостанец застрелил отца вместо лося на охоте
12 октября, 07:37
Срочно. Стрельба в Уфе — что известно к этому часу
10 октября, 16:13
Сентябрь
Башкирские полицейские расстреляли «китайца» за пьянство
28 сентября, 14:50
Судья объяснил свой выстрел в Уфе
9 сентября, 06:02
Стрельба в Стерлитамаке — что известно к этому часу
5 сентября, 10:24
Август
Срочно. Стрельба и беспилотники в Башкирии — что надо знать
21 августа, 06:34
Кто ответит за стрельбу в Уфе
19 августа, 06:40
Перестрелка в Уфе: что известно к этому часу
18 августа, 10:05
Ни тени раскаяния: кадры суда над стрелком-гастарбайтером в Башкирии
Несостоявшийся убийца вёл себя в суде дерзко и активно переговаривался с участниками заседания, видно на кадрах силовых ведомств.
2 августа, 07:24
Стрелку-нелегалу грозит арест в Башкирии
1 августа, 12:18
Июль
Стрелку-нелегалу из Башкирии грозит тюрьма
31 июля, 12:27
Нелегал выстрелил в мужчину в Башкирии
Стрельбу, устроенную гастарбайтером, прокомментировала полиция РБ.
31 июля, 07:53
Уфимца уволили из-за сломанного носа
Сотрудник правоохранительных органов поплатился погонами за потасовку в кафе, указано в решении Верховного суда Башкирии.
31 июля, 05:13
В Уфе стреляли из-за «Царицы» Анны Асти
29 июля, 12:35

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