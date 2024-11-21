mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Перестрелка

Выбрать дату
2024
В Уфе безнаказанно убили человека
21 ноября, 15:37
Кто ответит за стрельбу в Уфе
19 августа, 06:40
Перестрелка в Уфе: что известно к этому часу
18 августа, 10:05
Стрелку-нелегалу из Башкирии грозит тюрьма
31 июля, 12:27
2023
В Башкирии погоня за пьяным водителем завершилась стрельбой
Погоня происходила на дороге Мелеуз-Нугуш, сообщает пресс-служба МВД РБ.
21 июля 2023, 03:30
2020
В Уфе задержали участников перестрелки у бара в центре города
В МВД по Башкирии сообщили, что подозреваемые пойманы.
28 июля 2020, 09:24
2017
Установлены подозреваемые в перестрелке в центре Уфы
МВД Башкирии установило участников перестрелки в центре Уфы около остановки "Гостиный двор" ночью 7 июля.
29 июля 2017, 08:25

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика