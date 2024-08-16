Браконьеры с хлипким уловом пойдут по суд в Башкирии

Четверо жителей региона подозреваются в том, что в марте 2024 года на озере Кандры-Куль они воспользовались запрещенными орудиями лова и выловили более 1,1 тыс. раков и около 100 рыб. Суммарно мужчины нанесли природе ущерб на сумму более 154 тыс. рублей.