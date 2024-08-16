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Published Сегодня, 11:03

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Updated Сегодня, 11:05

Браконьеры с хлипким уловом пойдут по суд в Башкирии

Браконьеры с хлипким уловом пойдут по суд в Башкирии

16 августа 2024, 11:03
Фото: 1MI
Если перевести сумму ущерба природе в карман каждого, то на одного незаконного рыбака приходится по 15₽ за рыбу, следует из сообщения региональной прокуратуры.

Туймазинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по делу о незаконной добыче водных биологических ресурсов.

Четверо жителей региона подозреваются в том, что в марте 2024 года на озере Кандры-Куль они воспользовались запрещенными орудиями лова и выловили более 1,1 тыс. раков и около 100 рыб. Суммарно мужчины нанесли природе ущерб на сумму более 154 тыс. рублей.

Несмотря на очевидные доказательства, обвиняемые не признали свою вину. Теперь уголовное дело будет рассматриваться в Туймазинском межрайонном суде.

Напомним, в начале июля 2024 года, на озере Кандрыкуль был задержан местный житель, который незаконно добывал водные биологические ресурсы. У него были изъяты 1100 раков и 273 рыбы. Мужчина был пойман с поличным при незаконной добыче в озере.

Экосистема озера Кандрыкуль под угрозой браконьерства
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