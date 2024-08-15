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Аферист лихо провел уфимцев

Аферист лихо провел уфимцев

15 августа 2024, 06:34
Фото: 1MI
В Уфе мужчина стал обвиняемым в хищении средств под предлогом ремонта автомобиля, сообщает прокуратура РБ.

Прокуратура Калининского района города Уфы завершила расследование уголовного дела против 25-летнего жителя Воронежской области, который подозревается в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.

По версии следствия, все началось в июле 2023 года, когда мужчина, не догадываясь о последствиях своих действий, решил воспользоваться возможностями интернета. Найдя номер телефона одного из уфимских автосервисов, он незаметно для себя запустил цепочку событий, которая привела к его уголовному делу.

Представившись супругой одного из клиентов сервиса, мошенник проявил завидное мастерство манипуляции. Он узнал информацию о текущих ремонтах и затем позвонил реальному клиенту от имени сотрудника автосервиса.

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Звонок звучал убедительно: необходимость срочной покупки дополнительных запчастей казалась вполне разумной. Вот только мужчина на другом конце провода не подозревал о том, что попался на удочку ловкого афериста.

Потерпевший перевел на банковскую карту мошенника целых 32 тысячи рублей. И вот тут-то и раскрылась вся подноготная этого «ремонта». Потерпевший вскоре понял, что стал жертвой хитроумной схемы и обратился в правоохранительные органы.

Теперь дело передано в Калининский районный суд города Уфы для дальнейшего рассмотрения.

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