Аферист лихо провел уфимцев

По версии следствия, все началось в июле 2023 года, когда мужчина, не догадываясь о последствиях своих действий, решил воспользоваться возможностями интернета. Найдя номер телефона одного из уфимских автосервисов, он незаметно для себя запустил цепочку событий, которая привела к его уголовному делу.