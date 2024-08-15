Аферист лихо провел уфимцев

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Прокуратура Калининского района города Уфы завершила расследование уголовного дела против 25-летнего жителя Воронежской области, который подозревается в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.
По версии следствия, все началось в июле 2023 года, когда мужчина, не догадываясь о последствиях своих действий, решил воспользоваться возможностями интернета. Найдя номер телефона одного из уфимских автосервисов, он незаметно для себя запустил цепочку событий, которая привела к его уголовному делу.
Представившись супругой одного из клиентов сервиса, мошенник проявил завидное мастерство манипуляции. Он узнал информацию о текущих ремонтах и затем позвонил реальному клиенту от имени сотрудника автосервиса.
Звонок звучал убедительно: необходимость срочной покупки дополнительных запчастей казалась вполне разумной. Вот только мужчина на другом конце провода не подозревал о том, что попался на удочку ловкого афериста.
Потерпевший перевел на банковскую карту мошенника целых 32 тысячи рублей. И вот тут-то и раскрылась вся подноготная этого «ремонта». Потерпевший вскоре понял, что стал жертвой хитроумной схемы и обратился в правоохранительные органы.
Теперь дело передано в Калининский районный суд города Уфы для дальнейшего рассмотрения.