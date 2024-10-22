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Рыба

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Октябрь
Цены на красную икру перешагнули психологический порог
22 октября, 06:12
Сентябрь
Кружочек колбасы и три картошки: как кормят в интернатах Башкирии
2 сентября, 18:46
Август
Редкую рыбу из Черного моря поймали в Башкирии
29 августа, 08:11
Браконьеры с хлипким уловом пойдут под суд в Башкирии
16 августа, 11:03
Карпа-монстра поймали в Башкирии
На живописном озере Линевом Уфимского района завершился захватывающий чемпионат по рыболовному спорту, сообщает Министерство спорта РБ.
15 августа, 08:11
Яйца упали в цене в Башкирии
8 августа, 10:34
Июль
Японские ученые разгадали тайну долголетия самок
23 июля, 13:09
Как Луна влияет на улов: раскрываем тайны удачной рыбалки
15 июля, 13:34
Рыбацкие истории: улов, который запомнится надолго
2 июля, 06:00
Жару в Башкирии победит окрошка
1 июля, 07:04
Июнь
Выжить в Уфе предлагают за ₽5 755
25 июня, 06:47
Сезонные изменения в рыболовстве: как меняется поведение рыбы от времени года
24 июня, 13:19
В Башкирии резко изменились цены на продукты
18 июня, 12:19

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