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Браконьеры

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В Башкирии убили молодую семью
18 ноября, 08:06
Браконьеры с хлипким уловом пойдут под суд в Башкирии
16 августа, 11:03
Мужчина выловил 8000 раков и стал преступником
Силовики задержали крупного браконьера в Башкирии, ущерб природному фонду от нечестного рыбака оценили почти в ₽1 млн, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
18 июня, 08:11
2018
В Башкирии полицейских обвинили в избиении браконьера
Им грозит до 10 лет тюрьмы.
21 ноября 2018, 04:36
2017
В Башкирии охранник природного парка "Иремель" незаконно ловил рыбу в сети
21 сентября 2017, 11:04

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