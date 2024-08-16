Ругаться в Уфе — трое суток ареста

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В Орджоникидзевском районе Уфы, суд рассмотрел дело 32-летней местной жительницы, которая решила проявить свои артистические способности в стенах родного дома. Однако вместо танцев и песен она размахивала руками и выражалась так, что соседи были шокированы. Попытки окружающих сделать ей замечание оказались безрезультатными — женщина продолжала демонстрировать свое «творчество», игнорируя призывы к порядку.
На судебном заседании обвиняемая признала свою вину. Было установлено, что ее поведение явно нарушало общественный порядок и спокойствие граждан.
Суд вынес решение: женщина будет наказана административным арестом сроком на трое суток. Постановление суда вступило в законную силу.