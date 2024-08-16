Ругаться в Уфе — трое суток ареста

В Орджоникидзевском районе Уфы, суд рассмотрел дело 32-летней местной жительницы, которая решила проявить свои артистические способности в стенах родного дома. Однако вместо танцев и песен она размахивала руками и выражалась так, что соседи были шокированы. Попытки окружающих сделать ей замечание оказались безрезультатными — женщина продолжала демонстрировать свое «творчество», игнорируя призывы к порядку.