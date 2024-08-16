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Ругаться в Уфе — трое суток ареста

Ругаться в Уфе — трое суток ареста

16 августа 2024, 06:56
Фото: 1MI
Женщина, нецензурно выражаясь и размахивая руками в своей квартире, нарушила покой соседей, сообщает объединенная пресс-служба судов РБ.

В Орджоникидзевском районе Уфы, суд рассмотрел дело 32-летней местной жительницы, которая решила проявить свои артистические способности в стенах родного дома. Однако вместо танцев и песен она размахивала руками и выражалась так, что соседи были шокированы. Попытки окружающих сделать ей замечание оказались безрезультатными — женщина продолжала демонстрировать свое «творчество», игнорируя призывы к порядку.

На судебном заседании обвиняемая признала свою вину. Было установлено, что ее поведение явно нарушало общественный порядок и спокойствие граждан.

Суд вынес решение: женщина будет наказана административным арестом сроком на трое суток. Постановление суда вступило в законную силу.

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