Уфимец взорвал самолет шуткой

Согласно материалам дела, 41-летний мужчина находился среди пассажиров рейса «Уфа-Когалым», когда бортпроводница предложила ему помощь с рюкзаком. В ответ он произнес фразу, которая заставила всех вокруг насторожиться: «Осторожно, может там взрывчатка». Смешок подсудимого был встречен лишь недоумением — никто не ожидал, что шутка обернется такими серьезными последствиями.