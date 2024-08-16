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Уфимец взорвал самолет шуткой

Уфимец взорвал самолет шуткой

16 августа 2024, 08:24
Фото: 1MI
Мужчина решил испытать удачу и «пошутить» на борту самолета, но его юмор оказался неуместным и привел к настоящей судебной разборке, сообщает объединенная пресс-служба судов РБ.

Согласно материалам дела, 41-летний мужчина находился среди пассажиров рейса «Уфа-Когалым», когда бортпроводница предложила ему помощь с рюкзаком. В ответ он произнес фразу, которая заставила всех вокруг насторожиться: «Осторожно, может там взрывчатка». Смешок подсудимого был встречен лишь недоумением — никто не ожидал, что шутка обернется такими серьезными последствиями.

После этого заявления сотрудники аэропорта были вынуждены немедленно отреагировать. Полиция и специальные службы моментально направились к самолету для проверки ситуации. Все меры безопасности были активированы: пассажиров и их багаж подвергли повторному досмотру.

На судебном заседании мужчина признал свою вину и попросил учесть смягчающие обстоятельства при назначении наказания. Однако судья был непреклонен — хулиганские поступки имеют свои последствия. Итогом стал штраф в размере 200 тысяч рублей, который придется выплатить злостному шутнику в доход государства.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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