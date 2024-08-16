Уфимец взорвал самолет шуткой

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Согласно материалам дела, 41-летний мужчина находился среди пассажиров рейса «Уфа-Когалым», когда бортпроводница предложила ему помощь с рюкзаком. В ответ он произнес фразу, которая заставила всех вокруг насторожиться: «Осторожно, может там взрывчатка». Смешок подсудимого был встречен лишь недоумением — никто не ожидал, что шутка обернется такими серьезными последствиями.
После этого заявления сотрудники аэропорта были вынуждены немедленно отреагировать. Полиция и специальные службы моментально направились к самолету для проверки ситуации. Все меры безопасности были активированы: пассажиров и их багаж подвергли повторному досмотру.
На судебном заседании мужчина признал свою вину и попросил учесть смягчающие обстоятельства при назначении наказания. Однако судья был непреклонен — хулиганские поступки имеют свои последствия. Итогом стал штраф в размере 200 тысяч рублей, который придется выплатить злостному шутнику в доход государства.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.