Экосистема озера Кандрыкуль под угрозой браконьерства

Он подчеркивает, что браконьерство наносит серьезный ущерб экосистеме озера, угрожая популяциям и нарушая экологическое равновесие.



Важно отметить, что проблема браконьерства на Кандрыкуле не нова. В конце мая 2024 года проходила всероссийская акция «Озеро без сетей», в ходе которой было изъято огромное количество запрещенных орудий лова: 1 километр сетей и 2 морды.