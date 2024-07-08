mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 18:26

Published Сегодня, 18:26

Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

Экосистема озера Кандрыкуль под угрозой браконьерства

Экосистема озера Кандрыкуль под угрозой браконьерства

8 июля 2024, 18:26
Фото: Госинспектор Рыбнадзора Константин Ламзутов
В Башкирии продолжается борьба с браконьерством на озере Кандрыкуль, сообщает Госинспектор Рыбнадзора.

В начале июля, инспекторы изъяли 97 ловушек и вернули в естественную среду обитания более 3 тысяч раков. Однако, несмотря на усилия рыбнадзора, браконьерство на Кандрыкуле продолжается.

Так же был задержан местный житель, который незаконно добывал водные биологические ресурсы. У него были изъяты 1100 раков и 273 рыбы. Мужчина был пойман с поличным при незаконной добыче в озере.

На фотографиях можно увидеть масштаб улова браконьера.

Фото: Госинспектор Рыбнадзора Константин Ламзутов
— Браконьеры не прекращают свою незаконную деятельность, игнорируя законы и правила охраны природы, — говорит Госинспектор Рыбнадзора Константин Ламзутов.

Он подчеркивает, что браконьерство наносит серьезный ущерб экосистеме озера, угрожая популяциям и нарушая экологическое равновесие.

Важно отметить, что проблема браконьерства на Кандрыкуле не нова. В конце мая 2024 года проходила всероссийская акция «Озеро без сетей», в ходе которой было изъято огромное количество запрещенных орудий лова: 1 километр сетей и 2 морды.

Читайте также:
В Башкирии природное наследие под угрозойСвои «Унесенные ветром» появились в БашкирииПьяный водитель на автомобиле корчевал картофель в Караидельском районе
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Рыбалка#Кандрыкуль#Инциденты#Рыбнадзор
Подпишитесь
Четыре человека отравились неизвестным газом в Башкирии
Сегодня, 14:53
Черное море: полное разочарование — очень дорого и многолюдно
Сегодня, 05:00
Любовник сварил уфимку в кипятке
Сегодня, 14:22
Сталинский санаторий стал культурным наследием Башкирии
Сегодня, 13:59
Грибная охота в Уфе: как не попасть в тюрьму за сбор редких грибов
Сегодня, 13:43
Трассу М-5 «Урал» перекроют на ремонт в Башкирии
Сегодня, 13:43