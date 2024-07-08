Экосистема озера Кандрыкуль под угрозой браконьерства

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
В начале июля, инспекторы изъяли 97 ловушек и вернули в естественную среду обитания более 3 тысяч раков. Однако, несмотря на усилия рыбнадзора, браконьерство на Кандрыкуле продолжается.
Так же был задержан местный житель, который незаконно добывал водные биологические ресурсы. У него были изъяты 1100 раков и 273 рыбы. Мужчина был пойман с поличным при незаконной добыче в озере.
На фотографиях можно увидеть масштаб улова браконьера.
— Браконьеры не прекращают свою незаконную деятельность, игнорируя законы и правила охраны природы, — говорит Госинспектор Рыбнадзора Константин Ламзутов.
Он подчеркивает, что браконьерство наносит серьезный ущерб экосистеме озера, угрожая популяциям и нарушая экологическое равновесие.
Важно отметить, что проблема браконьерства на Кандрыкуле не нова. В конце мая 2024 года проходила всероссийская акция «Озеро без сетей», в ходе которой было изъято огромное количество запрещенных орудий лова: 1 километр сетей и 2 морды.