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Прокуратура Башкортостана

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Ноябрь
В Уфе расселят многоэтажный дом
6 ноября, 11:03
Дорожники скрутили грабителя в Уфе
6 ноября, 07:20
Октябрь
Мужчина с пистолетами гонялся за прохожими в Уфе
30 октября, 09:16
Видео. Жуткая авария в Башкирии — есть жертвы
29 октября, 06:34
Видео. Драка в школьной столовой Башкирии — стали известны подробности инцидента
15 октября, 10:08
Видео. Домашнего террориста арестовали в Уфе
15 октября, 08:16
Башкирского чиновника отдали под суд
3 октября, 13:04
Сын забил насмерть беспомощную мать
1 октября, 08:23
Август
Башкирию ограбили на ₽485 000
29 августа, 06:09
Браконьеры с хлипким уловом пойдут под суд в Башкирии
16 августа, 11:03
Башкирию испортили на ₽105 млн
5 августа, 10:13
Июль
В Уфе нашли беззаконие
22 июля, 09:24
Видео. Отравлением в коровнике занимаются прокуратура и СК Башкирии
В Чекмагушевском районе произошел несчастный случай на производстве — один человек погиб, а трое госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура по РБ.
8 июля, 15:20
Июнь
Застройщик в Башкирии незаконно привлек ₽162 млн для строительства дома
25 июня, 04:40
Май
Падением лифта с девочкой внутри в Башкирии занялась прокуратура
23 мая, 10:45
У семьи избившего подростков бизнесмена Габдуллина из Уфы изъяли автомобиль
14 мая, 14:30
В Уфе вскрыли бордели с секс-рабынями
Четыре салона интимных услуг, находившиеся в разных точках города, работали на протяжении нескольких месяцев, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
13 мая, 11:38
Уфимец арендовал квартиру, чтобы устроить в ней наркопритон
7 мая, 11:52
К проверке детского сада с тараканами в Уфе подключилась прокуратура
3 мая, 12:30
Чиновниками Уфы из-за ₽600000 заинтересовалась прокуратура
2 мая, 06:27

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