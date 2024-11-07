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Браконьерство

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2024
Расчлененку нашли в Башкирии
7 ноября, 08:34
Видео. Криминальный аквариум задержали в Башкирии
26 августа, 05:54
Браконьеры с хлипким уловом пойдут под суд в Башкирии
16 августа, 11:03
Орудия преступников отправляют на СВО из Башкирии
5 августа, 17:02
Браконьер из Башкирии лишился своего напарника
25 июля, 11:57
В Башкирии браконьер выловил больше сотни рыб на озере Кандрыкуль
В Башкирии на особо охраняемой территории задержали браконьера. Об этом сообщили Mkset в Росрыболовстве.
22 апреля, 05:46
Больше тысячи раков изъяли у браконьеров на озере Кандрыкуль в Башкирии
На озере Кандрыкуль в Башкирии прошла масштабная антибраконьерская операция с серьезным ущербом для злоумышленников. Об этом сообщил источник Mkset.
29 марта, 17:37
В Башкирии остановили машину с потрохами косуль внутри
28 февраля, 14:59
2023
В ЦУР Башкирии объяснили, почему медведи стали выходить к людям
Заместитель министра природопользования и экологии Башкирии рассказал о причинах, которые вынуждают зверей выходить из своей привычной зоны обитания.
8 сентября 2023, 08:33
2018
В Башкирии полицейских обвинили в избиении браконьера
Им грозит до 10 лет тюрьмы.
21 ноября 2018, 04:36
2017
В Уфимском районе браконьеры убили лося
В Уфимском районе полиция выявила факт незаконной охоты около деревни Подымалово. Двое мужчин убили здесь лося и были пойманы, когда разделывали его тушу.
9 декабря 2017, 12:34
В Башкирии охранник природного парка "Иремель" незаконно ловил рыбу в сети
21 сентября 2017, 11:04

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